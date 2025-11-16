Para unos, la llegada al poder del presidente representa una victoria contra el "populismo"; para otros, marca el ascenso del fascismo
Javier Milei, un producto de las mutaciones del capitalismo
Para la mayoría de los trabajadores argentinos implica una degradación de sus condiciones materiales de existencia en beneficio de una minoría. Pero ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de su política? Este artículo sostiene que el ascenso del mileísmo responde menos a una adhesión repentina de las masas a las ideas libertarias que a una reconfiguración de las relaciones de fuerza entre distintas fracciones de la burguesía argentina, por un lado, y, por el otro, a la falta de una alternativa política para la clase trabajadora en el momento de su elección.