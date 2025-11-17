Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
En el puerto Caleta Paula, Santa Cruz
Impactante: tres barcos pesqueros se hundieron por las fuertes ráfagas en la Patagonia
Las embarcaciones estaban amarradas, aunque las defensas no soportaron el impacto continuo de las olas impulsadas por vientos que alcanzaron los 150 km/h.
17 de noviembre de 2025 - 22:54
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Se reportó el hundimiento de tres barcos pesqueros por los fuertes vientos en Caleta Paula.
(caleta)
Temas en esta nota:
Santa Cruz
Embarcación
Pesca