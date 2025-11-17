Omitir para ir al contenido principal
En el puerto Caleta Paula, Santa Cruz

Impactante: tres barcos pesqueros se hundieron por las fuertes ráfagas en la Patagonia

Las embarcaciones estaban amarradas, aunque las defensas no soportaron el impacto continuo de las olas impulsadas por vientos que alcanzaron los 150 km/h.

Se reportó el hundimiento de tres barcos pesqueros por los fuertes vientos en Caleta Paula. (caleta)

