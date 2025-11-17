Omitir para ir al contenido principal
Jornada lamentable en cancha del Guapo

Papelón: Huracán empató con Barracas, hubo polémica y el árbitro amenazó a Kudelka con “romperlo todo”

El Globo necesitaba ganar para meterse en octavos y soñar con la Sudamericana, pero dos penales en contra fueron demasiado escollo. El pito Gariano, en offside. Kudelka renunció más tarde.

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 barracas central huracán
barracas central huracán El lungo Bruera aguante la pelota. El nueve "generó" los dos penales para Barracas. (FOTOBAIRES)

