La ingeniería psicológica de la fe esclavista

MILEI MOVISTAR ARENA

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES OCTUBRE 21: El presidente Javier Milei se refirió hoy al recital que brindó el pasado 6 de octubre en el Movistar Arena y aseguró que “sonaron tan bien” que la gente creyó que “tenían una banda profesional”. El grupo conformado por el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Bertie Benegas Lynch (batería), su hermano Joaquín, candidato a senador nacional por la provincia de Entre Ríos (primera guitarra), y el músico Hernán Scarfó (segunda guitarra), ensayó durante varios días y Milei expresó que ése fue uno de los motivos por el cual el concierto “salió bastante digno”. FOTO: (ARCHIVO/IMG/CAP/ WEB)/ NA.

(NOTICIAS ARGENTINAS)