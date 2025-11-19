Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires12

Oficialistas y opositores convocado a La Plata

Axel Kicillof, por la soberanía

Iba a ser en Punta Indio, pero el clima hizo cambiar los planes. Sin grandes anuncios, agenda de reclamos a Javier Milei.

María Belén Robledo
María Belén Robledo
Axel Kicillof
Axel Kicillof Axel Kicillof encabezará un acto en la capital provincial. (Noticias Argentinas)

Temas en esta nota: