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Acto de Apertura del Congreso del MST
“El desafío histórico es que la izquierda puede llegar a ser gobierno. Por eso necesitamos un partido y estrategia común”
22 de mayo de 2026 - 21:57
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