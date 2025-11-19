Omitir para ir al contenido principal
El entrenador habló luego de su paso por el fútbol de Paraguay
Diego Martínez: “Me hubiese gustado quedarme más tiempo en Boca”
El exdirector técnico del conjunto presidido por Juan Riquelme destacó que estar en ese club, fue una experiencia muy importante en su carrera.
19 de noviembre de 2025 - 23:01
Martinez se encuentra sin club luego de estar en Cerro Porteño.
(AFP -)
