El entrenador habló luego de su paso por el fútbol de Paraguay

Diego Martínez: “Me hubiese gustado quedarme más tiempo en Boca”

El exdirector técnico del conjunto presidido por Juan Riquelme destacó que estar en ese club, fue una experiencia muy importante en su carrera.

Diego Martinez
Martinez se encuentra sin club luego de estar en Cerro Porteño. (AFP -)

