También mencionó a Uruguay, Perú y México
El Papa León XIV expresó su deseo de visitar Argentina en 2026
19 de noviembre de 2025 - 21:32
El papa afirma que si no cuida la naturaleza el ser humano se convierte en su devastador
El papa León XIV durante la catequesis de la audiencia general celebrada como cada miércoles en el plaza de San Pedro ante miles de peregrinos. EFE/Dicasterio para la Comunicación del Vaticano/ Simone Risoluti/
(Simone Risoluti/EFE)
Temas en esta nota:
Papa León XIV
Vaticano
Argentina