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Continúa la batalla contra Javier Milei para mantener los subsidios a la boleta de gas
El interior bonaerense se planta contra la modificación en el régimen de Zona Fría
Cada Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) lanzó una campaña de recolección de firmas. La preocupación ante los posibles aumentos en las facturas.
Por
Andres Miquel
05 de junio de 2026 - 0:24
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Bluesky
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Más de 1,2 millones de bonaerenses podrían pagar alrededor de un 40 por ciento más por el consumo de gas
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