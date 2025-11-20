Omitir para ir al contenido principal
Expertos hablan de irresponsabilidad de parte del Gobierno
CNV autoriza a adolescentes desde los 13 años a operar en los mercados financieros
En un contexto de incremento de la ludopatía entre adolescentes, especialistas advierten que existe un riesgo concreto de que se confunda la dinámica del mercado de capitales con los juegos de azar.
Juan Garriga
20 de noviembre de 2025 - 21:27
La nueva normativa permite operar fondos que replican movimientos de bonos y renta variable.