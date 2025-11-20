Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Estuvo desaparecido 41 años y aparecieron en la casa de un excompañero de colegio

Entregaron los restos de Diego Fernández Lima a su familia

La familia espera el resultado de la apelación ante el sobreseimiento de Cristian Graf, sospechado de ser el asesino.

Buenos Aires, 15 de agosto de 2025 terreno donde encontraron los restos de Diego Fernandez Lima Foto Guadalupe Lombardo La casa donde aparecieron los restos de Fernández Lima. (guadalupe lombardo)