En momentos en que algunos jóvenes se muestran nostálgicos del régimen franquista
España: Sánchez llamó a defender la democracia a 50 años de la muerte del dictador Franco
“Debemos dar un paso al frente en defensa de una libertad que durante tantos años nos fue arrebatada”, subrayó el presidente del gobierno español en una nota de opinión.
20 de noviembre de 2025 - 23:44
Pedro Sanchez
