Mundial 2026: Uruguay anunció una “pre-lista” y comenzó los entrenamientos

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Marcelo Bielsa anunció una nómina de jugadores que se completará el fin de semana. Será su último torneo al frente del equipo.
26 de mayo de 2026 - 13:20
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