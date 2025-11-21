Omitir para ir al contenido principal
En septiembre, los préstamos impagos del sector privado crecieron 4,2%
Aumentan la morosidad y los cheques rechazados
El deterioro se sintió en todos los grupos de entidades, pero tuvo un impacto más profundo entre las familias, donde la cartera irregular trepó a 7,3 por ciento.
Juan Garriga
21 de noviembre de 2025 - 21:27
El deterioro de la calidad crediticia va en paralelo a la debilidad del consumo.
(Imagen Web)