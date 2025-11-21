Omitir para ir al contenido principal
En septiembre, los préstamos impagos del sector privado crecieron 4,2%

Aumentan la morosidad y los cheques rechazados

El deterioro se sintió en todos los grupos de entidades, pero tuvo un impacto más profundo entre las familias, donde la cartera irregular trepó a 7,3 por ciento.

Juan Garriga
El deterioro de la calidad crediticia va en paralelo a la debilidad del consumo. (Imagen Web)