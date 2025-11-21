Omitir para ir al contenido principal
El grupo liderado por Jasmine Rodgers se presentará en el domingo 23 en C Art Media

Bôa, el trío de rock alternativo que volvió casi dos décadas más tarde

La banda inglesa publicó el disco “Whiplash” en 2024, con una sonoridad diferente a la de sus comienzos, y está a punto de hacer su debut porteño.

"Nos unió hacer una canción nueva", explican los miembros de Bôa. "Nos unió hacer una canción nueva", explican los miembros de Bôa. (Rob Blackham)