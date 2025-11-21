Omitir para ir al contenido principal
El trader de 16 años que se viralizó en redes sociales

Dejó la escuela para invertir: “Quería ganar mucho dinero y por el camino tradicional no iba a poder”

Después de que un video suyo circulara en las últimas horas, Santino Lofeudo contó en la 750 cómo empezó a desarrollar lo que él considera una habilidad que se aprende: multiplicar el dinero.

