Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

El presidente de Colombia busca mediar ante la amenaza militar de EE.UU. en el Caribe

Gustavo Petro propuso “un gobierno de transición compartido” en Venezuela

“El bloqueo profundizado y ahora la amenaza armada extranjera, dan al traste con una solución política que debe nacer del pueblo venezolano”, explicó Petro en un largo escrito.

Petro, Maduro en Venezuela en 2022
Petro y Maduro se vieron las caras en Venezuela en 2022 para retomar el vínculo entre Colombia y Venezuela (AFP -)

Temas en esta nota: