Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
El presidente de Colombia busca mediar ante la amenaza militar de EE.UU. en el Caribe
Gustavo Petro propuso “un gobierno de transición compartido” en Venezuela
“El bloqueo profundizado y ahora la amenaza armada extranjera, dan al traste con una solución política que debe nacer del pueblo venezolano”, explicó Petro en un largo escrito.
21 de noviembre de 2025 - 23:03
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Petro y Maduro se vieron las caras en Venezuela en 2022 para retomar el vínculo entre Colombia y Venezuela
(AFP -)
Temas en esta nota:
Gustavo Petro
Venezuela
Colombia
Nicolás Maduro
Estados Unidos