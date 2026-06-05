Adriana Rodríguez Faraldo y María Alejandra Guaffín tendrán diez años más de gestión
El Senado aprobó los pliegos para la continuidad de dos juezas de la Corte
La Cámara Alta aplicó su mayoría casi absoluta para aprobar los nuevos mandatos de las magistradas. Solo el senador libertario se opuso. La Constitución vigente prohíbe segundos cargos de jueces y juezas, pero el oficialismo argumentó que este es el primero con esta norma. El anterior no vale -dijeron- porque fue con la antigua Constitución.