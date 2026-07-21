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"Afecta especialmente a las mujeres", alertan

¿Por qué se desplomó a la mitad la cantidad de nuevos jubilados en Argentina?

En el primer semestre de 2026 se redujo 45 % la cantidad de nuevos jubilados, según datos oficiales del Ministerio de Capital Humano. ¿Cómo está impactando el fin de la moratoria?

Marcha de jubilados en Mar del Plata
Gentlieza Infobrisas

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