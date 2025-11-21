Omitir para ir al contenido principal
Del 24 al 30 de noviembre
Llega la Noche de las Librerías: ofertas en libros, charlas y actividades
El Ministerio de Cultura porteño presenta su programación para este fin de semana y la semana del 24 al 30 de noviembre.
21 de noviembre de 2025 - 18:19
Noche de las Librerías
Llega una nueva edición del evento cultural que mueve a artistas y aficionados de la literatura por Buenos Aires.
(Gentileza -)
