Cultura Y Espectaculos
La escritora presentará "Mis extrañas compañías" el domingo 23 a las 19 en Deseo
Mariana Enriquez y un reencuentro que reaviva la escena porteña
Antes de regresar a su residencia actual en Australia, la escritora argentina ofrecerá una performance literaria con reflexión, humor, música y textos de alto vuelo.
22 de noviembre de 2025 - 18:00
Mariana Enriquez
Enriquez anticipa que tiene “varios libros en gatera, de ficción y de no ficción".
