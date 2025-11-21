Omitir para ir al contenido principal
La escritora presentará "Mis extrañas compañías" el domingo 23 a las 19 en Deseo

Mariana Enriquez y un reencuentro que reaviva la escena porteña

Antes de regresar a su residencia actual en Australia, la escritora argentina ofrecerá una performance literaria con reflexión, humor, música y textos de alto vuelo.

Mariana Enriquez Enriquez anticipa que tiene “varios libros en gatera, de ficción y de no ficción".

