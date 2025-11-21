Omitir para ir al contenido principal
A la espera de lo que ocurra con el Derbi della Madonnina

Serie A de Italia: Napoli busca tomar por asalto la punta

El equipo de Antonio Conte será local de Atalanta, y si obtiene un triunfo relegará de la cima a Inter y Roma.

Napoli quiere desplazar a Inter y Roma.

