Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
A la espera de lo que ocurra con el Derbi della Madonnina
Serie A de Italia: Napoli busca tomar por asalto la punta
El equipo de Antonio Conte será local de Atalanta, y si obtiene un triunfo relegará de la cima a Inter y Roma.
21 de noviembre de 2025 - 22:59
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Napoli quiere desplazar a Inter y Roma.
Temas en esta nota:
Fútbol
Serie A de Italia
Napoli
Atalanta
Juventus
Atalanta
Inter
Lautaro Martínez
Milan
Roma
Paulo Dybala