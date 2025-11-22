Omitir para ir al contenido principal
Este domingo el líder Arsenal recibe a Tottenham

Premier League: Enzo Fernández anotó en el triunfo del Chelsea

El equipo londinense se impuso ante Burnley; cayeron el Liverpool de Mac Allister y Manchester City.

Enzo Fernández se llena la boca de gol en el triunfo de Chelsea. (ANDY BUCHANAN, AFP -/AFP)

