Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
Sin límites para la entrega de los recursos naturales
Cómo es la reforma de la Ley de Glaciares que tiene en carpeta el gobierno de Milei
El Presidente adelantó que su objetivo es que “cada provincia determine cuál es la zona periglaciar”, lo que abriría las puertas a proyectos petroleros y mineros hoy prohibidos por la norma vigente.
23 de noviembre de 2025 - 21:23
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Glaciar Perito Moreno
Glaciar Perito Moreno
(AFP -)