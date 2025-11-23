Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Sin límites para la entrega de los recursos naturales

Cómo es la reforma de la Ley de Glaciares que tiene en carpeta el gobierno de Milei

El Presidente adelantó que su objetivo es que “cada provincia determine cuál es la zona periglaciar”, lo que abriría las puertas a proyectos petroleros y mineros hoy prohibidos por la norma vigente.

Glaciar Perito Moreno
Glaciar Perito Moreno Glaciar Perito Moreno (AFP -)