Sin hoja de ruta para reducir los combustibles fósiles

Finalizó la COP30 en Brasil con un acuerdo débil

La trigésima edición de la Cumbre Climática obtuvo un acuerdo poco ambicioso que rememoró a las dos citas anteriores.

Varios países latinoamericanos objetan la toma de decisiones en la COP30 AME1553. BELÉM (BRASIL), 22/11/2025.- Personas participan en la sesión plenaria de la COP30 en el Centro de Convenciones Hangar este sábado, en Belém (Brasil). Varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Paraguay, objetaron la toma de decisiones en la plenaria de clausura de la cumbre climática COP30 y llevaron a la suspensión de la sesión por cerca de una hora. EFE/ Fraga Alves (Fraga Alves, EFE -/EFE)