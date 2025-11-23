Finalizó la COP30 en Brasil con un acuerdo débil

Varios países latinoamericanos objetan la toma de decisiones en la COP30

AME1553. BELÉM (BRASIL), 22/11/2025.- Personas participan en la sesión plenaria de la COP30 en el Centro de Convenciones Hangar este sábado, en Belém (Brasil). Varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Paraguay, objetaron la toma de decisiones en la plenaria de clausura de la cumbre climática COP30 y llevaron a la suspensión de la sesión por cerca de una hora. EFE/ Fraga Alves

(Fraga Alves, EFE -/EFE)