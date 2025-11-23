Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Sin hoja de ruta para reducir los combustibles fósiles
Finalizó la COP30 en Brasil con un acuerdo débil
La trigésima edición de la Cumbre Climática obtuvo un acuerdo poco ambicioso que rememoró a las dos citas anteriores.
23 de noviembre de 2025 - 0:31
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Varios países latinoamericanos objetan la toma de decisiones en la COP30
AME1553. BELÉM (BRASIL), 22/11/2025.- Personas participan en la sesión plenaria de la COP30 en el Centro de Convenciones Hangar este sábado, en Belém (Brasil). Varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Paraguay, objetaron la toma de decisiones en la plenaria de clausura de la cumbre climática COP30 y llevaron a la suspensión de la sesión por cerca de una hora. EFE/ Fraga Alves
(Fraga Alves, EFE -/EFE)