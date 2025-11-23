Omitir para ir al contenido principal
Las únicas hispanohablantes de la lista

Mariana Enriquez y Virginia Feito, en la lista de los 100 libros imprescindibles de TIME

Las dos autoras ingresaron en la selección anual. La argentina y la española fueron destacadas por su potencia narrativa. De esta manera, sus obras se consolidan ante el público estadounidense.

Revista TIME La presencia de ambas escritoras en el listado confirma un movimiento sostenido: la literatura hispanohablante continúa abriéndose camino con fuerza en Estados Unidos (imagen web)

