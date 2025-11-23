Omitir para ir al contenido principal
Las únicas hispanohablantes de la lista
Mariana Enriquez y Virginia Feito, en la lista de los 100 libros imprescindibles de TIME
Las dos autoras ingresaron en la selección anual. La argentina y la española fueron destacadas por su potencia narrativa. De esta manera, sus obras se consolidan ante el público estadounidense.
23 de noviembre de 2025 - 22:08
Revista TIME
La presencia de ambas escritoras en el listado confirma un movimiento sostenido: la literatura hispanohablante continúa abriéndose camino con fuerza en Estados Unidos
(imagen web)
