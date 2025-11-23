Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomia

Las empresas eléctricas podrían ganar 60 millones de dólares

Otra suba de tarifas encubierta

Con solo una maniobra, las compañías se garantizan ganancias extraordinarias. Los usuarios pagarán tres facturas en dos meses.

Bernarda Tinetti
Bernarda Tinetti
Facturas de consumo eléctrico
Facturas de noviembre con importes de migración mensual. (Gentileza -)

Temas en esta nota: