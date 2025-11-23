Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economia
Las empresas eléctricas podrían ganar 60 millones de dólares
Otra suba de tarifas encubierta
Con solo una maniobra, las compañías se garantizan ganancias extraordinarias. Los usuarios pagarán tres facturas en dos meses.
Bernarda Tinetti
24 de noviembre de 2025 - 23:18
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Facturas de noviembre con importes de migración mensual.
(Gentileza -)
Temas en esta nota:
Tarifas de luz
Energía eléctrica
aumento