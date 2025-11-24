Omitir para ir al contenido principal
25.11: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Los femicidios no cesan y el Gobierno desfinancia la prevención

Argentina tiene cifras de femicidios íntimos (los cometidos por la pareja o expareja) que duplican los de España, con una población similar.

Mariana Carbajal
Violencia de género 20221109 Violencia genero Foto: Carolina Camps (Carolina Camps)