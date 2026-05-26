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Denunció una ofensiva del Gobierno en su contra
Por diferencias con Kast, renuncia el presidente de la mayor empresa público-privada de litio en Chile
26 de mayo de 2026 - 10:38
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Pacheco renunció a la empresa litífera el mismo día que culminó su periodo de cuatro años como presidente de la estatal chilena Codelco.
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