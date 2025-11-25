Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
Dijo que amenazaron a su exsecretario para que declarara en su contra
Cristina Kirchner cuestionó las irregularidades en la causa de los Cuadernos truchos
La expresidenta compartió en sus redes un mensaje de Fabián Gutiérrez, que fue “amenazado con meter presas a su madre y a su hermana si no declaraba como arepentido en contra mía”.
25 de noviembre de 2025 - 17:50
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Cristina Fernández de Kirchner