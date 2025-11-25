Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Dijo que amenazaron a su exsecretario para que declarara en su contra

Cristina Kirchner cuestionó las irregularidades en la causa de los Cuadernos truchos

La expresidenta compartió en sus redes un mensaje de Fabián Gutiérrez, que fue “amenazado con meter presas a su madre y a su hermana si no declaraba como arepentido en contra mía”.

Temas en esta nota: