River dejó de creer en River

El año “millonario” llegó a su fin y los resultados pusieron en duda el trabajo de Gallardo, quien tuvo el control absoluto del fútbol profesional.

Daniel Guiñazú
Daniel Guiñazú
Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo Los jugadores de River se retiran cabizbajos del Cilindro. Gallardo toma nota. (Fotobaires -)

