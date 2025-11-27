Omitir para ir al contenido principal
Tragedia en Puerto Madero

Un hombre se arrojó desde el Puente de la Mujer

Se trata de un joven de entre 25 y 30 años, pero su identidad no fue revelada. Según los testigos de la zona, no fue un accidente, sino que el hombre se tiró de forma intencional.

Puente de la mujer accidente (Capturas de Video)

El País

La alianza de Encuentro Federal y Provincias Unidas se puso en jaque

El desencuentro federal

El gobernador de San Fe pide que se giren fondos para su provincia

Pullaro salió a marcar la cancha

Marcha de Jubilados al Congreso

Nuevamente, Bullrich desplegó un operativo policial desmedido

La marcha de los jubilados, entre armas y pinturas

curas de opcion por los pobres, Paco Olveira

Comunicado de los Curas en la Opción por las y los Pobres

“Feliz Navidad, ¿Para quién?”

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 27 de noviembre de 2025

El sueldo base está congelado en 322.000 pesos desde agosto.

Milei define el salario mínimo

Quinta rueda al alza: quedó en $1453,50

El oficial volvió a subir

Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.

Fuerte renovación y caída de tasas

Por Juan Garriga

Sociedad

Más calor y posibles tormentas

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 27 de noviembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 27 de noviembre

Chicos y redes sociales

El Parlamento Europeo pide restringir el acceso a redes

En defensa de la niñez

Deportes

(FILES) Alpine's Argentinian driver Franco Colapinto arrives ahead of the United States Formula One Sprint at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 18, 2025. The emergence of Gabriel Bortoleto, who will race at home on November 8 and 9, 2025, at the Brazilian Grand Prix, and of Argentine Franco Colapinto has given new momentum to Latin America in Formula One. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Se viene la penúltima fecha de la temporada

Fórmula 1: Franco Colapinto buscará revancha en el GP de Qatar

FOTOBAIRES rosario central estudiantes de la plata octavos final torneo clausura 2025

Se aplacó la polémica entre el club platense y la AFA

Estudiantes no será sancionado por el pasillo en Rosario y tendrá 4000 entradas neutrales

FOTOBAIRES torneo apertura 2025 boca argentinos

La primera serie se iniciará el sábado por la noche

Torneo Clausura: cronograma y horarios confirmados para los cuartos de final - Clone

FOTO PRENSA RIVER river di carlo gallardo

El presidente Di Carlo anunció la nuevo política de contrataciones para 2026

Coletazos de la crisis: River ahora pagará sueldos por productividad