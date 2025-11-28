Omitir para ir al contenido principal
El expresidente calificó de "farsa" a su proceso judicial

Perú: condenaron a Castillo a 11 años de prisión

Fue por su fallido intento de cerrar el Congreso que buscaba destituirlo y llamar a elecciones sin estar habilitado por la Constitución.

Peru's former president (2021–2022) Pedro Castillo sits in the courtroom of the National Police Special Operations Directorate (DINOES) as the verdict is issued in his trial in Lima on November 27, 2025. A Peruvian court will issue its verdict on Thursday in the trial of former left-wing president Pedro Castillo, who was impeached and jailed all in the same day in 2022 following a power grab attempt. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)
Castillo escucha el veredicto en un juzgado de Lima. (AFP/AFP)

El País

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz y de Tucuman Osvaldo Jaldo, al llegar a la casa de Salta

Se reunieron Saénz, Jaldo, Figueroa (Neuquén) y Jalil junto a legisladores en la Casa de Salta

Gobernadores en camino a ser aliados

Por Melisa Molina

Por tenencia ilegal de dos DNI

La Corte Suprema confirmó la condena de Nicolás Carrizo a un año en suspenso

el obispo castrense Santiago Olivera, ofició una misa por Bullrich y Petri

Agradecimiento

Misa castrense para Patricia Bullrich y Luis Petri

Por Washington Uranga
Panel Antivacunas

Marilú Quiróz y el negacionismo sanitario

Evento antivacunas en el Congreso: la diputada del PRO que llevó pseudociencia y escándalo a Diputados

Por Natalia López Gómez

Economía

Ministerio de Economía

Más de 4000 bienes terminados entraron al país

Una invasión récord de productos chinos

La UIA adelantó una baja del 2 por ciento en octubre

La industria 10 puntos por debajo del 2023

Un gráfico y una ventana fiscal oculta

Caputo y el espejismo del dólar: exportaciones infladas para negar el atraso cambiario

Por Natalia López Gómez

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 27 de noviembre de 2025

Sociedad

Se llama Vaccimel y fue elaborada por un laboratorio local

Cáncer de piel: ¿cómo actúa la nueva vacuna desarrollada por científicos argentinos?

Por Pablo Esteban
Antivacunas en el Congreso

Jornada inédita en la Cámara de Diputados

Un insólito panel antivacunas en el Congreso tuvo su respuesta con otro evento basado en la ciencia

Caida Ascensor

Desde un piso 11 hasta la planta baja

Se cayó un ascensor de un edificio en Balvanera: madre e hija resultaron heridas

Comisaría Primera de Moreno

Violencia institucional denunciada por la Comisión Provincial por la Memoria

Policías detenidos por torturas en Moreno

Por Juan Funes

Deportes

FOTO PRENSA RIVER river gallardo

Sin compromisos oficiales en lo que resta del año

La escoba de Gallardo barrió fuerte en River

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 rosario central estudiantes de la plata

Fuerte sanción a los futbolistas platenses por parte de la AFA

Estudiantes: seis meses de suspensión a Verón y dos partidos en 2026 a los jugadores por el pasillo en Rosario

Doha (Qatar), 27/11/2025.- Players of Portugal celebrate with the trophy after the winning the FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 final between Portugal and Austria in Doha, Qatar, 27 November 2025. (Mundial de Fútbol, Catar) EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Batió a Austria en el estadio Khalifa International de Qatar

Portugal es el flamante campeón del Mundial Sub-17

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 rosario central estudiantes de la plata

Otra mirada sobre el insólito pasillo del domingo

Otra mirada sobre el insólito pasillo de Estudiantes

Por Vito Amalfitano