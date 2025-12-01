Omitir para ir al contenido principal
Los manifestantes dijeron que buscan la paz, aunque están listos para "defender la patria"
Caracas salió a la calle frente al despliegue militar de Estados Unidos
Miles de simpatizantes del chavismo marcharon en la capital venezolana para repudiar las “amenazas” de Washington, mientras la Casa Blanca evalúa nuevos pasos para la región.
01 de diciembre de 2025 - 23:16
Los Comandos de Comunidad Bolivariana de Base Integral se dirigen a su juramentación en Caracas
(EFE/EFE)
Venezuela
Movilización
Estados Unidos
El País
El Gobierno dice tener listo el proyecto
Reforma laboral: Santilli gasta saliva con los gobernadores, pero no consigue apoyo de la CGT
Antes de asumir, Carlos Presti ya designó a Guillermo Madero a la jefatura de gabinete de Defensa.
Un nuevo ascenso para la familia militar
Por
Luciana Bertoia
"Gran Peña" del Instituto Patria
Zambas, chacareras y brindis por la libertad de Cristina Kirchner
Plan de lucha de los docentes universitarios
Siete días de paro y un amparo judicial por la ley de financiamiento educativo
Por
Laura Vales
Economía
Con Milei, General Motors pasó de 1000 a 600 operarios
Se achica la industria nacional
Rebaja del 8,6 por ciento en términos reales.
Cuarta caída al hilo en la recaudación pública
Sube el piso del tributo que afecta a las unidades de alta gama
Autos de lujo, más baratos
Con reservas del BCRA, el Gobierno enfrentó el Bopreal
El mercado juega al sube y baja
Sociedad
Autoridades de 16 provincias
Crean una red federal para perseguir morosos de la cuota alimentaria
Campaña para personas de 16 a 59 años
Dengue: cómo avanza la vacunación en la Provincia de Buenos Aires y quiénes pueden acceder
Por un deslave
Tragedia en Perú: al menos 12 personas murieron y más de 30 están desaparecidas
Ozempic, Wegovy o Mounjauro son algunos de los nombres comerciales más populares
La OMS recomienda que los medicamentos para adelgazar sean “accesibles universalmente”
Por
Pablo Esteban
Deportes
Gimnasia y Estudiantes jugarán por un lugar en la final del Clausura
El Lobo y el Pincha, en un clásico por la historia
El Lobo se impuso 2-0 como visitante y se clasificó a las semifinales
Torneo Clausura: Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes
Opinión
Este Boca no es aquel
Por
Daniel Guiñazú
La Selección busca escalar posiciones
Liga de las Naciones Femenina: Argentina se mide con Bolivia