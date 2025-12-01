Omitir para ir al contenido principal
El Mundo
El presidente de EE.UU. amenazó con recortar la ayuda al país si no gana el derechista Asfura
Los hondureños eligieron presidente entre la amenaza de Trump y denuncias de fraude
Nasry Asfura llegó a esta elección en empate técnico con la izquierdista Rixi Moncada y el presentador de televisión Salvador Nasralla. Se esperaban resultados oficiales pasada la madrugada.
01 de diciembre de 2025 - 1:54
Más de seis millones de hondureños eligieron presidente, alcaldes, diputados y representantes al Parlamento Centroamericano
(AFP/AFP)
Honduras
Elecciones
Xiomara Castro
El País
Otra vez el cuento del achique del Estado
La “segunda etapa” del Gobierno repite la vieja receta de los despidos
Por
Melisa Molina
Por una complicación gastrointestinal
José Alperovich fue internado y operado de urgencia en el Hospital Italiano
Entrevista a Gabriel Salomón, militante de HIJOS y fundador del SIMECA
“La libertad no es tener tres o cuatro trabajos para poder comer”
El partido amarillo no encuentra el rumbo ante La Libertad Avanza
El PRO, en pleno caos
Por
Werner Pertot
Economía
Debe cubrir más de 15 pedidos diarios para no ser pobre
Cuánto gana un trabajador delivery
El 40 por ciento manifiesta que disminuirá la rentabilidad
Desánimo empresario por el rumbo económico
Regalos inalcanzables para esta navidad
Los juguetes están hasta un 75% más caros en el país que en la región
Recursos para infraestructura básica tienen otro destino
Los barrios populares le pagan la deuda al FMI
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Trágica fiesta de egresados en Córdoba
Apuñalaron y mataron a un joven
Celebraron sus 36 años
La familia de Pablo Grillo compartió un mensaje por su cumpleaños y renovó el pedido de justicia
Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca
El hombre que hizo de la promesa una bandera
Por
Juan Funes
Entrevista a Daniel Miguez, autor de "San Martín en persona"
“San Martín fue un hombre común con logros extraordinarios”
Por
Bárbara Schijman
Deportes
Panna Udvardy festejó en el Tenis Club Argentino tras volver a ganar en Buenos Aires
El Argentina Open femenino quedó en manos de una ex campeona
Por
Pablo Amalfitano
Arsenal y Chelsea igualaron en el clásico de Londres
Premier League: “Dibu” Martínez se destacó en el éxito de Aston Villa
Torneo Clausura
Los partidos de hoy
Napoli batió a Roma y trepó a la cima con Milan
Serie A de Italia: Inter se impuso al Pisa con doblete de Lautaro