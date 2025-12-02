Omitir para ir al contenido principal
“Ángeles”, de Paula Markovitch: lo fantasmal y lo real
La cineasta radicada en México realizó una película que, a través del reflejo que proyecta en la pantalla, consigue duplicar la realidad.
Por
Juan Pablo Cinelli
02 de diciembre de 2025 - 15:08
Ángeles
(Gentileza -)
El País
Cierre de la primera etapa de exhumaciones
Carta de familiares de desaparecidos en la Perla
Por
Colectivo de familiares querellantes
Nuevos rostros, misma política
La agenda del gobierno de Milei: jura de Monteoliva y visita de Lamelas a la Rosada
Así celebró Pampa Energía sus 20 años: invitados especiales, sorpresas y música en vivo
La Policía Municipal de Escobar, clave para resolver casos de narcomenudeo
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 2 de diciembre de 2025
Con Milei, General Motors pasó de 1000 a 600 operarios
Se achica la industria nacional
Importaciones récord, caída del consumo y cierre de empresas
Milei rompió toda la industria del juguete
Por
Leandro Renou
Sube el piso del tributo que afecta a las unidades de alta gama
Autos de lujo, más baratos
Sociedad
Alarma regional
Chile emitió una alerta epidemiológica por el aumento de sarampión en Argentina
Crisis sanitaria
Murieron 7 niños en lo que va del 2025 por tos convulsa: médicos piden completar los esquemas de vacunación
Sube la temperatura
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 2 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de diciembre
Deportes
Camino a la final espera Boca el próximo fin de semana en La Bombonera
Torneo Clausura: Racing y el arquero Cambeses eliminaron a Tigre
Por
Fabio Lannutti
Este Boca no es aquel
Por
Daniel Guiñazú
El Lobo se impuso 2-0 como visitante y se clasificó a las semifinales
Torneo Clausura: Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes
Red Bull dijo que el italiano se dejó superar y luego tuvo que pedir disculpas
Arde la Fórmula 1 por la maniobra de sobrepaso de Norris a Antonelli