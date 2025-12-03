Omitir para ir al contenido principal
El Gobierno alcanzó el objetivo de superar al bloque de UxP en Diputados

LLA tiene la primera minoría

Con la ruptura de los tres legisladores que responden a Jalil en UxP y el entrerriano Francisco Morchio los libertarios cuentan con 95 aliados.

Paula Marussich
Por Paula Marussich
El oficialismo se convertiría en el bloque más numeroso de la Cámara de Diputados. (NOTICIAS ARGENTINAS)

El País

A quien corresponda

Por E. Raúl Zaffaroni

El Congreso, epicentro de la protesta social

Todos los reclamos juntos, en la calle

Denuncian ajuste, discriminación y corrupción

En su día, las personas con discapacidad marcharán contra Milei

Por Matías Ferrari

Maniobras en el Congreso

Lorena Villaverde retiró su renuncia a Diputados tras el rechazo a su jura en el Senado

Economía

El precio al alza de alimentos presiona al indicador

Inflación arriba del 2 por ciento

UIA

Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes

La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA

Por Leandro Renou

Recortó la proyección de crecimiento y subió la de inflación

OCDE le bajó el pulgar al país

Agencia Motos

Caídas tanto en el interanual como en la comparación mensual.

Cayeron las ventas de autos y motos

Sociedad

Plataforma Meta

Por prácticas abusivas

Fallo histórico contra Meta: deberá pagar 479 millones de euros a la prensa española

El GCBA hizo la audiencia pública por el certificado de aptitud ambiental de la remodelación

Sigue la polémica por la posible demolición del Luna Park

Por Santiago Brunetto
control alcoholemia

Pasado de copas

Manejaba por la ruta alcoholizado y dio una insólita excusa

inundaciones en Indonesia

Hay más de 630 muertos y 400 desaparecidos

Más de un millón de personas fueron evacuadas en Sumatra por las inundaciones

Deportes

Tottenham Hotspur's Argentinian defender #17 Cristian Romero (2R) celebrates with teammates after scoring their late second goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Tottenham Hotspur at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on December 2, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

El cordobés marcó un doblete en el 2-2 ante Newcastle

Premier League: Cuti Romero salvó las papas en Tottenham

BARCELONA, 02/12/2025.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el tercer gol del equipo blaugrana durante el partido de la jornada 19 de LaLiga que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. EFE/Alejandro García.

Se impuso de local ante el Atlético Madrid de los argentinos

Liga de España: Barcelona ganó y se recorta solo en la punta

LUSAIL (Qatar), 30/11/2025.- (L-R) Second-placed McLaren driver Oscar Piastri of Australia, first-placed Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands, Red Bull Racing Principal Strategy Engineer Hannah Schmitz, and third-placed Williams driver Carlos Sainz Jr of Spain pose on the podium after the Formula 1 Qatar Grand Prix at the Lusail International Circuit racetrack outside Doha, Qatar, 30 November 2025. (Fórmula Uno, Países Bajos; Holanda, España, Catar) EFE/EPA/ALI HAIDER

De los juegos de mesa a la élite de la Fórmula 1

La estratega del triunfo qatarí

Por Malva Marani
FOTOBAIRES torneo clausura 2025 velez river

Peligro de Wolf

La nueva enciclopedia del fútbol argentino

Por Victor Wolf