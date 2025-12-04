Omitir para ir al contenido principal
PortadaAgencia Informativa

Grace se enfrenta su mayor reto físico y emocional en la anticipada continuación de “Boda Sangrienta”

“Boda Sangrienta 2”: todo lo que sabemos sobre la esperada secuela con Samara Weaving

Samara Weaving vuelve al universo de “Boda Sangrienta” para enfrentarse a una nueva amenaza. La cacería continúa y el destino de su hermana está en juego.

Boda Sangrienta 2
Boda Sangrienta 2 Boda Sangrienta 2 (Prensa -)

Temas en esta nota:

El País

Alberto Baños, subsecretario de DDHH

Otro funcionario que se va

Renunció Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos

Por Luciana Bertoia

Tensión

Protesta y tensión en la General Paz: trabajadores del INTI fueron desalojados por la Policía

Acusada de hacer pagos sospechosos en Andis

Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, no sabe, no contesta

Por Irina Hauser
Daniel Rafecas

Golpistas

El juez Rafecas dispuso la extradición de cinco bolsonaristas

Por Raúl Kollmann

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 4 de diciembre de 2025

Banco Central

Asegura que están abajo de cuando asumió Milei

Barclays alerta sobre las reservas

Rappi

Datos de la misma empresa muestran una suba del 40 por ciento

Subió fuerte la cantidad de repartidores Rappi

La CGT rechazó la decisión por insuficiente y alejada de la realidad

El salario mínimo subió apenas 6.000 pesos

Por Juan Garriga

Sociedad

Está sana y salva

Encontraron a la joven chaqueña que estaba desaparecida en Brasil

Tensión por el cobro del aguinaldo

Los choferes anticiparon un paro de colectivos para el viernes 5 de diciembre si no cobran sus sueldos

Rosalia

Gira global

Tras el lanzamiento de “Lux”, Rosalía realizará dos shows en Buenos Aires: cómo comprar las entradas

Robo orquestado de productos de marcas reconocidas

Liberaron a los argentinos detenidos en Miami y ya dejaron Estados Unidos

Deportes

Opinión

La “Brujita” neoliberal y Bullrich abofeteando a Messi

Por José Luis Lanao
Britain's Cameron Norrie plays a backhand return to Monaco's Valentin Vacherot during their men's singles match on day four of the Paris ATP Masters 1000 tennis tournament at the Paris La Défense Arena in Nanterre, on the outskirts of Paris, on October 30, 2025. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

El innovador torneo sobre cemento será preparativo para el Abierto de Australia

Se confirmó una lista de lujo para el Road to Australia

Por Pablo Amalfitano
FOTO REDES SOCIALES inglaterra manchester united lisandro martinez

Se viene el sorteo del Mundial 2026

La Selección Argentina y el pecado de la abundancia: muchos candidatos y pocos lugares disponibles

SÍDNEY (AUSTRALIA), 03/12/2025.- Alicia Lucas, exjugadora profesional de rugby australiana y Brett Robinson, presidente de World Rugby, , durante el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027, celebrado este miércoles en Sídney. España, Argentina, Fiyi y Canadá se verán las caras en esa fase EFE/World Rugby // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Se dieron a conocer los grupos del Mundial de Australia 2027

Los Pumas y un sorteo bastante favorable

Por Jorge Ciccodicola