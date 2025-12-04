Omitir para ir al contenido principal
Entrevista a Alberto Sileoni tras su partida del gabinete de Axel Kicillof
“Con Kicillof dimos dos vueltas a la provincia”
El dirigente habla de los desafíos durante su gestión y la importancia de la sociedad y la familia en la educación. La obra pública, la deserción del gobierno de Milei y el nuevo rol de los docentes.
Por
Andres Miquel
04 de diciembre de 2025 - 22:29
Alberto Sileoni
Alberto Sileoni dejó la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.
(Sin Credito)
