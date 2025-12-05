Omitir para ir al contenido principal
Crítica a la reforma del Código Penal
Aníbal Fernández: “Si uno cree que el delincuente va a mirar el Código antes de delinquir, está loco”
El exministro de Seguridad de la gestión de Alberto Fernández derribó algunos de los mitos que hay detrás de la modificación que pretende la gestión Milei en las penas a los delincuentes.
05 de diciembre de 2025 - 13:08
El Gobierno ultima los detalles de una reforma del Código Penal.
(VARGAS SEBASTIAN JOEL)
Aníbal Fernández
El País
