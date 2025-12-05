Omitir para ir al contenido principal
La municipalidad abrió la inscripción oficial con reglas para los momos

Otro año de quema de muñecos en La Plata

El registro para la convocante e histórica tradición de ver arder la cartapesta a fin de año será obligatorio y hay tiempo para completarlo hasta el 19 de diciembre.

Buenos Aires
Buenos Aires Como todos los años, el registro es obligatorio. (Sin Credito)

El País

hijos regional ciudad de buenos aires

Es en el marco de los festejos por las tres décadas de la agrupación.

Comienza el Encuentro de la Red Nacional de H.I.J.O.S

“Trump me dijo que viniera a ayudar a su amigo”

Peter Lamelas confesó la verdadera razón de su designación como embajador en Argentina

Ulises Gorini, escritor, periodista

Entrevista con Ulises Gorini

“Hebe es la reivindicación de los sectores populares y del poner el cuerpo para hacer política”

Por Luciana Bertoia

Los planes del Gobierno

La agenda de Javier Milei y el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso

Economía

Luis Caputo

Los mercados financieros celebran, la economía real se hunde

La fiesta en el funeral

Por David Cufré
Billetes Pesos

Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad

Una “tasa de intereses moratorios”

Freno de producción y suspensiones en Mondelez

“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”

Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

Jubilados que no llegan a cubrir sus necesidades

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Investigan qué pasó con el helicóptero estrellado en Palermo

El piloto internado e imputado

Cronograma especial en CABA

Feriado del lunes 8 de diciembre: cómo funcionarán los servicios públicos

Un fallo que marca tendencia

Deudor alimentario deberá pagar la cuota a través de la factura de luz

Por Natalia López Gómez

En el Día Internacional del Voluntariado

El Banco de Alimentos Buenos Aires busca voluntarios

Deportes

Sorteo Mundial

Brasil y Francia no tuvieron tanta suerte

Mundial 2026: sin grupos de la muerte, pero con algunos bastante complicados

Infantino presidentes

Trump, FIFA y la paz devaluada

Por Gustavo Veiga

Para el clásico platense por las semifinales del Torneo Clausura

Más de 650 policías para el operativo de seguridad de Gimnasia-Estudiantes

Sorteo Mundial

La defensa del título arrancará contra Argelia, Austria y Jordania

Sorteo del Mundial: la Selección Argentina y un grupo para ilusionarse

Por Cristian Dellocchio