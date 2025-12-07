Omitir para ir al contenido principal
De cara a las elecciones de 2026
Colombia: partido único y unidad de la izquierda
La entidad aceptó la fusión de los partidos de izquierda Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Comunista y Progresistas, dejando sólo por fuera a Colombia Humana.
07 de diciembre de 2025 - 0:34
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
(AFP/AFP)
Colombia
Gustavo Petro
Elecciones en Colombia
El País
Homenaje a Enrico Calamai
El reconocimiento argentino al “cónsul de los desaparecidos” que salvó más de 300 vidas
Los comedores populares abandonados por el gobierno
“Todas las semana hay situaciones de violencia”
Por
Laura Vales
La estrategia de los gobernadores dialoguistas
El sinuoso juego de Jalil y Jaldo, dos peronistas con peluca
Por
Analía Argento
Lo que existe
Por
Jorge Alemán
Economía
El mundo del trabajo según Milei
Por
Hernán Letcher
Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Jubilados que no llegan a cubrir sus necesidades
Por
Mara Pedrazzoli
Pronóstico del REM que compila el Banco Central
Dólar, precios, actividad y comercio exterior: lo que viene según el mercado
Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad
Una “tasa de intereses moratorios”
Sociedad
Por el caso de un niño registrado en Entre Ríos
Se reactivó la alerta nacional por sarampión
Usan la IA en TikTok para promover remedios engañosos y falsos en EE.UU.
Videos fake de médicos reales para vender falsos medicamentos
La ciencia analiza cómo una mala comunicación virtual influye en las decisiones
Los riesgos de que la videollamada se corte
Por
Pablo Esteban
El arquitecto canadiense que diseñó el Guggenheim de Bilbao
Murió el “starchitect” Frank Gehry
Por
Julián Varsavsky
Deportes
El británico, líder del campeonato, va por su primera corona
La Fórmula 1 cierra un año espectacular
Por
Malva Marani
El argentino no avanzó en la qualy y largará 20°
Un último sábado complicado para Colapinto
Por
Malva Marani
Inter Miami le ganó la final a Vancouver Whitecaps de Canadá
Lionel Messi se consagró campeón en la MLS
Despachó de visitante al Betis con triplete de Ferrán Torres
Liga de España: Barcelona está intratable y sigue como único líder