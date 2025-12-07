Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

De cara a las elecciones de 2026

Colombia: partido único y unidad de la izquierda

La entidad aceptó la fusión de los partidos de izquierda Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Comunista y Progresistas, dejando sólo por fuera a Colombia Humana.

Colombia's President Gustavo Petro speaks during a promotion ceremony at the Marco Fidel Suarez Air Force base in Cali, Colombia on December 4, 2025. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Gustavo Petro, presidente de Colombia. (AFP/AFP)

Temas en esta nota:

El País

Homenaje a Enrico Calamai en FOETRA

Homenaje a Enrico Calamai

El reconocimiento argentino al “cónsul de los desaparecidos” que salvó más de 300 vidas

Casa popular Darío Santillán

Los comedores populares abandonados por el gobierno

“Todas las semana hay situaciones de violencia”

Por Laura Vales
Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo

La estrategia de los gobernadores dialoguistas

El sinuoso juego de Jalil y Jaldo, dos peronistas con peluca

Por Analía Argento

Lo que existe

Por Jorge Alemán

Economía

El mundo del trabajo según Milei

Por Hernán Letcher

Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

Jubilados que no llegan a cubrir sus necesidades

Por Mara Pedrazzoli

Pronóstico del REM que compila el Banco Central

Dólar, precios, actividad y comercio exterior: lo que viene según el mercado

Billetes Pesos

Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad

Una “tasa de intereses moratorios”

Sociedad

Sarampion

Por el caso de un niño registrado en Entre Ríos

Se reactivó la alerta nacional por sarampión

Doctor deepfake

Usan la IA en TikTok para promover remedios engañosos y falsos en EE.UU.

Videos fake de médicos reales para vender falsos medicamentos

Video llamada

La ciencia analiza cómo una mala comunicación virtual influye en las decisiones

Los riesgos de que la videollamada se corte

Por Pablo Esteban

El arquitecto canadiense que diseñó el Guggenheim de Bilbao

Murió el “starchitect” Frank Gehry

Por Julián Varsavsky

Deportes

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen drives out of the pit lane during the qualifying session ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Marina Circuit in Abu Dhabi on December 6, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

El británico, líder del campeonato, va por su primera corona

La Fórmula 1 cierra un año espectacular

Por Malva Marani
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES DICIEMBRE 5: El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su frustración luego de las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 y sentenció: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”. FOTO: (X/REDES@AlpineF1Team)/NA.

El argentino no avanzó en la qualy y largará 20°

Un último sábado complicado para Colapinto

Por Malva Marani
FORT LAUDERDALE, FLORIDA - DECEMBER 06: Rodrigo De Paul #7 of Inter Miami CF celebrates with teammate Lionel Messi #10 after scoring the team's second goal during the Audi 2025 MLS Cup Final match between Inter Miami CF and Vancouver Whitecaps FC at Chase Stadium on December 06, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Julio Aguilar/Getty Images/AFP (Photo by Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inter Miami le ganó la final a Vancouver Whitecaps de Canadá

Lionel Messi se consagró campeón en la MLS

Barcelona's Spanish forward #07 Ferran Torres celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Real Betis and FC Barcelona at Benito Villamarin Stadium in Seville on December 6, 2025. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Despachó de visitante al Betis con triplete de Ferrán Torres

Liga de España: Barcelona está intratable y sigue como único líder