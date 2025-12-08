Omitir para ir al contenido principal
Legisladores de ambos partidos de EE.UU. y organismos internacionales exigen explicaciones

El secretario de la Guerra, Pete Hegseth, cada vez más complicado

Más de 80 muertos, denuncias de ataques a náufragos y un informe que lo señala por comprometer la seguridad operativa reavivan la crisis del funcionario. Crecen los pedidos de renuncia.

Washington (United States of America), 02/12/2025.- US Secretary of War Pete Hegseth answers a reporter’s question during a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 02 December 2025. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
pete hegseth Pete Hegseth, bajo escrutinio. (EFE/EFE)

El País

El gobierno no aplica la ley de Financiamiento Universitario

Los docentes de la UTN no iniciarán las clases en 2026

En el camino del Sr. Presidente, de Asturias

Por Mempo Giardinelli

Tras múltiples derrotas legislativas, LLA va en busca de lograr las reformas que se propone.

La libertad que avanza y va en contra de todo

Por Melisa Molina

El PRO volvió con la UCR para no invisibilizarse en Diputados

Juntos por el poder, un nuevo viejo bloque

Por Werner Pertot

Economía

Wall Street

Capital global concentrado y cambios en el trabajo

El sistema en la era del algoritmo

Por Mara Pedrazzoli

El 50% de las industrias mostró problemas de pago en sus obligaciones

Más empresas con deudas y a media máquina

Por Bernarda Tinetti

Los cheques rechazados crecieron 40%

Una encuesta señala que el 47% de las empresas tiene problemas de pago

Con la crisis de la economía real detonada, la macro vuelve al túnel

La peregrinación de Milei y Caputo hacia un nuevo salvataje

Por Leandro Renou

Sociedad

La baja de los proyectos de investigación

El aniquilamiento científico

Por Alberto Kornblihtt

Otro paso para vaciar la ciencia en el país

El Gobierno anuló las convocatorias a proyectos de investigación

Policia Moron

Un policía de la Ciudad atropelló a un hombre y mató a un adolescente

Atropellar, huir y disparar

Parques CABA

Los espacios públicos con áreas de juego infantil deberán tener equipamiento inclusivo

Inclusión: CABA aprueba ley de juegos accesibles en plazas y parques

Deportes

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 7: Escena del partido entre Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda, por la semifinal del Torneo Clausura 2025 en la Bombonera.FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

Opinión

Boca nunca le encontró la vuelta al partido

Por Juan José Panno
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo clausura 2025 semifinal boca racing

El equipo de Avellaneda se impuso con un gol de Adrián Martínez

Racing dio el golpe en La Bombonera y jugará la final por el título

Por Adrián De Benedictis
FOTOBAIRES dwuin cetré estudiantes de la plata manuel panaro gimnasia de la plata

La Plata, paralizada este lunes

Mucho más que una semifinal: Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico más importante de su historia

MADRID, 07/12/2025.- Los juagdores del Celta de Vigo celebran su gol contra el Real Madrid, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Celta de Vigo disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez

Batacazo del Celta de Vigo en el Bernabéu

Perdió Real Madrid y Mastantuono sigue sin jugar