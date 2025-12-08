Omitir para ir al contenido principal
Tras un sismo de 7.6 grados

Japón activó un alerta de Tsunami: se esperan olas de hasta tres metros de altura

La agencia meteorológica local reportó la llegada de las primeras olas, que midieron unos 40 centímetros.

Alerta de tsunami Japón
Alerta de tsunami Japón An advisory reading "Tsunami! Run!" (top) and "Tsunami warning issued for central Hokkaido�s Pacific Coast" flashes over the live footage of a boat leaving a port, on a television screen in Sapporo, in Japan�s northern Hokkaido prefecture on December 8, 2025. Japan recorded a 40-centimetre (16-inch) tsunami after a 7.6-magnitude quake on December 8. (Photo by GREG BAKER / AFP) (GREG BAKER/AFP)

