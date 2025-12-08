Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025
“Nos vemos el miércoles, negra de mierda”
El pasado 2 de diciembre se presentó el Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 que denuncia la cada vez más profunda regresión en el ejercicio de ese derecho. El ataque permanente al periodismo, encabezado por el propio Presidente y otros altos funcionarios, la represión y la judicialización crean un clima de violencia que atenta contra la expresión de la disidencia y se conjuga con el vaciamiento de las políticas, medios y organismos del Estado vinculados a la comunicación.