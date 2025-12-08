Los ganadores se conocerán el domingo 11 de enero de 2026
Se anunciaron las nominaciones a los Globos de Oro: “Belén”, fuera de competencia
A diferencia de lo ocurrido en los Critics’ Choice Awards, el film dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi no pudo lograr el objetivo para la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera. Para la premiación parte como favorita “Una batalla tras otra” (en Comedia), con nueve candidaturas, seguida muy de cerca por “Valor sentimental” (en Drama), que acumuló ocho.