Se prohibió el uso de fuego en cinco parques nacionales

Parques Nacionales

zzzznacg2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 16: "Huella Andina" se presenta en Esquel como el primer sendero de largo recorrido de la Argentina. Con sus 42 etapas, se trata de una senda troncal de 570 kilómetros de extensión que abarca tres provincias y cinco Parques Nacionales, que atraviesa la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica, declarada por la UNESCO en el año 2007. Foto NAzzzz

(Noticias Argentinas)