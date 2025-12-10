Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

La opositora venezolana llegaría esta tarde a Noruega

María Corina Machado no asistió a la entrega del Nobel de la Paz: lo recibió su hija

La dirigente confirmó a través de un audio que se encuentra en camino hacia Oslo pero que no llegaría a tiempo para la ceremonia. Javier Milei dijo presente.

Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado (OLE BERG-RUSTEN / POOL/EFE)

Temas en esta nota:

El País

La mira en el Presupuesto y las reformas regresivas

Javier Milei en Oslo, mientras empieza el período de sesiones extraordinarias en el Congreso

Movilización al Congreso

Sigue la lucha del Garrahan y el colectivo de discapacidad

Obra en construccion

La oposición alertó sobre el riesgo del proyecto que impulsa Javier Milei

El Gobierno apurado por quitar derechos laborales

Por Paula Marussich
Manuel Adorni

Adjudicación de Secretarías y agencias

El jueguito de Adorni

Economía

Subas correspondientes a noviembre y diciembre.

Aumento para empleadas domésticas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 10 de diciembre de 2025

Se derrumbó 2,9 por ciento interanual en octubre

La industria nacional en el pozo

Penas de prisión para reprimir el gasto público

Un torniquete al gasto público

Por Juan Garriga

Sociedad

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de diciembre

Logró desplazar a otro amigo del Presidente, el Grupo IRSA

Costantini sigue sumando tierras

Por Santiago Brunetto

Una broma que le salió mal al baterista del grupo Don Osvaldo

Alerta de bomba en el Aeropuerto de Mendoza

Deportes

BARCELONA, 08/12/2025.- Los jugadores del FC Barcelona, Lamine YAmal (i) y Raphinha durante el entrenamiento llevado a cabo este lunes en la ciudad deportiva Joan Gamper. EFE/Alejandro García

La degradación que va desde Alfredo Di Stéfano hasta Lamine Yamal

El fútbol como excusa para pensar la vida

Por Gustavo Grazioli
FOTO NA copa trofeo clausura 2025

El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia

AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional

FOTO PRENSA RACING BELGRANO futbol femenino racing belgrano de cordoba

Este miércoles en el Cilindro de Avellaneda con entrada libre y gratuita

Racing vs. Belgrano, por la primera final del Femenino

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 river gallardo

Afectado por la final del Clausura entre Racing y Estudiantes

River se aleja de la segunda edición del Mundial de Clubes