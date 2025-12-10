Omitir para ir al contenido principal
Afirman que la incidencia de los antivacunas en Salta sería casi nula

Prevén llevar al 95% la vacunación en niños de 5 años

Hasta ahora llegaron al 78 por ciento de la población objetivo con las vacunas obligatorias.

Vacunación en Salta
Enfermedades prevenibles por vacunas Al menos dos casos de coqueluche y mas de 480 de varicela (prensa)

El primer mandatario de EE.UU le envió un recordatorio a su par argentino

“Milei iba a perder la elección, lo apoyé y ganó”

Marcha contra la reforma laboral

El debut de Monteoliva en Seguridad con operativos antipiquetes

Una larga jornada de protesta contra la reforma laboral

Por Laura Vales
protesta contra la mineria en Mendoza (Photo by Andres Larrovere / AFP)

Mendoza aprobó la explotación de cobre

Mendoza aprobó la minería metalífera a costa del agua de la provincia

Obra en construccion

La oposición alertó sobre el riesgo del proyecto que impulsa Javier Milei

El Gobierno apurado por quitar derechos laborales

Por Paula Marussich

Subas correspondientes a noviembre y diciembre.

Aumento para empleadas domésticas

En la jornada cambiaria, el dólar oficial se movió levemente al alza.

El mercado, a la espera del nuevo bono en dólares

Penas de prisión para reprimir el gasto público

Un torniquete al gasto público

Por Juan Garriga

El 20% de los empresarios afirma que la actividad empeorará

Malas perspectivas para la construcción

Lo presentó en Fortaleza el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi)

Una ley modelo contra la violencia digital hacia las mujeres

Por Mariana Carbajal

La muerte fue por asfixia

Se investiga el posible homicidio de una agente penitenciaria en Salta

Está cambiando cómo buscamos, decidimos y compramos

La IA es la nueva interfaz del mundo digital

Por Inteligencia Argentina

Sucedió en Lomas de Mirador

Ocho años y seis meses de prisión para el expolicía que mató a su vecino porque tenía la música muy fuerte

epa12581566 (l-r) Koke of Atletico de Madrid, Julian Alvarez of Atletico de Madrid, Alexander Sorloth of Atletico de Madrid celebrate the 1-1 goal during the UEFA Champions League match between PSV Eindhoven and Atletico Madrid at the Phillips Stadium in Eindhoven, Netherlands, 09 December 2025. EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

Liverpool salió airoso de Milán ante el Inter

Alexis le ganó a Lautaro el duelo argentino de la Champions

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 river lanus enzo perez

Recientemente desvinculado de River

Enzo Pérez podría recalar en San Lorenzo

BARCELONA, 08/12/2025.- Los jugadores del FC Barcelona, Lamine YAmal (i) y Raphinha durante el entrenamiento llevado a cabo este lunes en la ciudad deportiva Joan Gamper. EFE/Alejandro García

La degradación que va desde Alfredo Di Stéfano hasta Lamine Yamal

El fútbol como excusa para pensar la vida

Por Gustavo Grazioli
FOTO NA copa trofeo clausura 2025

El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia

AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional