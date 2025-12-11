Omitir para ir al contenido principal
Precios en noviembre

Incremento en frutas y verduras

Manzanas
Manzanas La manzana aumentó 25% en noviembre (Imagen Web)

El País

El Consejo Interuniversitario Nacional

Los rectores contra el desmantelamiento de la ciencia

"La resistencia, desde la experiencia"

Con una muestra documental y un homenaje a Alfredo Bravo, la APDH festejó sus 50 años

La investigación de las coimas en Andis

Spagnuolo dice que no fue y le apunta a Garbellini

Por Irina Hauser

Reunión con los senadores de UxP para definir estrategias contra la reforma laboral

El peronismo y la CGT se preparan para batallar

Por Paula Marussich

Economía

La inflación porteña registró un salto del 2,4% en noviembre

Los consumos básicos, más caros

La venta de insumos se contrajo 7,11 por ciento mensual

La construcción en caída libre

Ministerio de Economia

Solo se adjudicaron u$s 1000 millones con un interés del 9,26 por ciento

El Bonar 29, con poca aceptación y a tasa elevada

Por Juan Garriga

Sociedad

Las críticas al proyecto de reforma educativa del Gobierno

“Es el fin del sistema educativo federal”

Por Santiago Brunetto
Ciudad de Mendoza

CABA primera, luego Mendoza y Córdoba

La UBA reveló las mejores ciudades argentinas para vivir

Migraciones aeropuerto Miami

Buscarían opiniones “antiamericanas”

Los turistas que visiten EE UU deberán mostrar los últimos 5 años de sus redes

A un año y medio de la desaparición del niño

Actualizan la imagen de Loan

Deportes

"Los profesores me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos”

A los 75 años, el “Pato” Fillol retomó la secundaria y se sacó un 10

FOTO REDES SOCIALES galatasaray mauro icardi

El equipo perdió ante Mónaco y aparecieron los rumores

Mauro Icardi desmintió su salida del Galatasaray

MADRID, 10/12/2025.- El delantero del Manchester City Erling Haaland (c) celebra junto a sus compañeros tras marcar de penati el 1-2 durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan este miércoles Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

El equipo de Guardiola se ubica cuarto en la tabla de posiciones

Manchester City venció a Real Madrid en el Bernabéu por la Champions League

Flamengo's Bruno Henrique lifts the trophy as he celebrates with teammates after wining the FIFA Derby of the Americas match between Cruz Azul and Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium in Doha on December 10, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)

Los goles fueron convertidos por el uruguayo De Arrascaeta

Copa Intercontinental: Flamengo derrotó a Cruz Azul y llegó a la semifinal