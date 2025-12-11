Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía
Precios en noviembre
Incremento en frutas y verduras
11 de diciembre de 2025 - 3:58
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Manzanas
La manzana aumentó 25% en noviembre
(Imagen Web)
El País
El Consejo Interuniversitario Nacional
Los rectores contra el desmantelamiento de la ciencia
"La resistencia, desde la experiencia"
Con una muestra documental y un homenaje a Alfredo Bravo, la APDH festejó sus 50 años
La investigación de las coimas en Andis
Spagnuolo dice que no fue y le apunta a Garbellini
Por
Irina Hauser
Reunión con los senadores de UxP para definir estrategias contra la reforma laboral
El peronismo y la CGT se preparan para batallar
Por
Paula Marussich
Economía
La inflación porteña registró un salto del 2,4% en noviembre
Los consumos básicos, más caros
Precios en noviembre
Incremento en frutas y verduras
La venta de insumos se contrajo 7,11 por ciento mensual
La construcción en caída libre
Solo se adjudicaron u$s 1000 millones con un interés del 9,26 por ciento
El Bonar 29, con poca aceptación y a tasa elevada
Por
Juan Garriga
Sociedad
Las críticas al proyecto de reforma educativa del Gobierno
“Es el fin del sistema educativo federal”
Por
Santiago Brunetto
CABA primera, luego Mendoza y Córdoba
La UBA reveló las mejores ciudades argentinas para vivir
Buscarían opiniones “antiamericanas”
Los turistas que visiten EE UU deberán mostrar los últimos 5 años de sus redes
A un año y medio de la desaparición del niño
Actualizan la imagen de Loan
Deportes
"Los profesores me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos”
A los 75 años, el “Pato” Fillol retomó la secundaria y se sacó un 10
El equipo perdió ante Mónaco y aparecieron los rumores
Mauro Icardi desmintió su salida del Galatasaray
El equipo de Guardiola se ubica cuarto en la tabla de posiciones
Manchester City venció a Real Madrid en el Bernabéu por la Champions League
Los goles fueron convertidos por el uruguayo De Arrascaeta
Copa Intercontinental: Flamengo derrotó a Cruz Azul y llegó a la semifinal